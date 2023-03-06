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Горсовет Вильнюсского муниципалитета на следующей неделе обсудит вопрос переименования литературного музея им. Александра Пушкина. Предлагается назвать музей Музеем Маркучайского поместья, пишет madeinvilnius.lt.
В Вильнюсе планируют переименовать литературный музей им. Александра Пушкина
© DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

Цель такого переименования – вернуть музею историческое название.

В 1899 году в имении Маркутье (Маркучай) поселилась Варвара Пушкина, которая вышла замуж за младшего сына поэта Александра Пушкина - Григория. После ее смерти по ее воле в 1940 году в имении был основан музей А.Пушкина – первый литературный музей в Вильнюсе. Музей был открыт в 1948 году.

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"Согласно завещанию (…) В.Пушкиной, владельцы усадьбы так поместье не называли, они называли его имение Маркутье", – сказано в пояснении.

В документе отмечается, что предложенное название Музей Маркучайского поместья согласовано с Минкультом, Государственной комиссией по языку и представителями Кафедры истории Вильнюсского университета.

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