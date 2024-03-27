В Вильнюсе планируется увеличить число маршрутов общественного транспорта

Горсовет столицы 27 марта будет решать, одобрить ли поправки к условиям о госзакупках на поиск перевозчиков на маршрутах в Вильнюсе и соседних муниципалитетах. Кроме того, планируется ввести условие для таких перевозчиков - использование электрических автобусов.
"Серьезные перемены ждут пассажиров, которые пользуются услугами перевозок на удаленных от города маршрутах. На некоторых маршрутах сейчас автобусы ходят раз в час. Цель - сделать так, чтобы на всех маршрутах автобусы ходили не реже чем каждых 15 минут", – сказал мэр столицы Валдас Бенкунскас.
"Увеличится интенсивность движения транспорта и на существующих маршрутах, особенно на тех, которыми пользуется больше всего пассажиров, в часы пик транспорт будет ходить с минимальным интервалом", – заметил мэр.
Планируется создание 12 новых маршрутов и участить движение на 44 существующих.
"Мы хотим сделать так, чтобы у 87–90% жителей в любой части города была возможность пользоваться общественным транспортом", – сказал Бенкунскас.
Если горсовет одобрит предложение, то закупки объявят весной 2024 года, а начало обслуживания маршрутов запланировано на конец 2026-начало 2027 гг.
Кроме того, планируется, что до 2026 года Вильнюс обновит все троллейбусы, средний их возраст будет 2 года.
На данный момент "Вильнюсский транспорт" располагает 649 единицами техники: 397 автобусами и 252 троллейбусами.