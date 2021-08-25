"Мы еще согласовываем вопрос разрешений, официально пока ничего не объявляем. Муниципалитет тянет и ждет, смотрит, как будет складываться ситуация", – сказал председатель организации Лукас Стравинскас.

Он заметил, что они хотели бы провести митинг 10 сентября, в 10 ч., "в то же время, когда Союз семей планирует шествие в сторону парламента".

"Мы планируем собраться около президентского дворца. Сначала мы хотели собраться у библиотеки им. М.Мажвидаса (около парламента Delfi), до того, как они придут с Кафедральной площади, и после этого уйти. Просто показать, что есть и другая сторона. Но муниципалитет сказал, что "около библиотеки точно не дадут разрешение, ведь они там будут повсюду". Вот поэтому мы и планируем собраться около президентского дворца", – сказал Стравинскас.

Он сказал, что цель мероприятия - высказаться за верховенство права и демократию.

"Мы не против чего-то, как они против прививок, "паспортов возможностей" и т.д. Мы за верховенство права и демократию. Мы хотим показать, что не поддерживаем то, что было 10 августа ", – сказал Стравинскас.

Место у президентского дворца, по его словам, было выбрано, чтобы показать, что они не довольны реакцией президента Гитанаса Науседы на события 10 августа.

"Реакция президентской службы нас не удовлетворяет. Через 1,5 дня появилась запись в фейсбуке. Но ведь люди, наверное, ценят президента выше, чем правительство, они бы его, скорее всего, больше слушали, и то, что он только через 1,5 дня сумел написать пост в фейсбуке об этом происшествии, по нашему мнению, неадекватная ситуация", – сказал Стравинскас.

Он пояснил, что Литовская либеральная молодежь - непартийная молодежная организация, которая выступает за либеральные ценности, идеи и действует среди молодежи.

Уже сообщалось, что Вильнюсский муниципалитет сейчас пересматривает все выданные до сих пор разрешения на публичные мероприятия. Их пересмотрят заново, будут консультироваться с полицией и другими ведомствами. Такое решение было принято после того как митинг 10 августа закончился массовыми беспорядками.