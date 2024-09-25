В Вильнюсе переименовали остановки Саломеи Нерис и Людаса Гиры

С четверга остановка С. Нерис будет переименована в Ветрунгю, а Людаса Гиры — в честь Лионгинаса Балюкявичюса-Дзукаса.
Временно упраздняются остановки Жарос
Кроме того, в связи с реконструкцией ул. Лаздинелю, на 21 маршруте автобуса (в обоих направлениях) временно будут убраны остановки Жарос. Пассажирам предлагается воспользоваться остановкой Лаздинеляй или остановкой Осло. После завершения реконструкции улицы остановки Жарос будут восстановлены.
Переименование упомянутых столичных улиц проводится на основании десоветизации общественных пространств. Так называемая Комиссия по десоветизации, которая занимается оценкой оставшихся с советских времен общественных надписей и символов, распорядилась переименовать улицы Л. Гиры и С. Нерис.
В 1940 году Л. Гира и С. Нерис в качестве делегатов Народного Сейма вместе с другими представителями отправились в Москву с просьбой принять Литву в состав Советского Союза.
Решения по улицам Л. Гиры и С. Нерис были приняты Комиссией по десоветизации еще в начале года.