Очередь около центра вакцинации в здании муниципалитета образовалась задолго до открытия центра. Некоторые пенсионеры пришли за несколько часов. Журналисты говорили с собравшимися. Некоторые женщины шутили, что первыми привьют тех, кто будет быстрее.
Все люди регистрировались заранее, но кажется, для собравшихся это не имеет значения - кто первый, тот и прав.
"Я не знаю, что будет. Неужели до вечера придется стоять в живой очереди. Если людей вызывают по времени, то пусть так и делают, есть порядок, не может быть такой неразберихи", – сказала одна из женщин.
"Я давно жду, мне не сказали, на какое время назначили", – заметил мужчина.
"Нас пенсионеры удивили, по-хорошему. Тем, что не испугались системы, быстро зарегистрировались, мы этому рады. Конечно, они все пришли немного раньше, поэтому собралось немало людей", – сказала глава администрации Вильнюсского муниципалитета Лина Коризнене.
В других центрах вакцинации такого столпотворения не было.
Многих пожилых людей привезли родственники, они и зарегистрировали их в системе.
В Вильнюсе привили около половины всех пенсионеров.
Столичный муниципалитет предлагает пожилым людям услуги подвоза до дома, но пенсионеры этой услугой не пользуются.
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