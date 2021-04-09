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Сотни пенсионеров, ждавших вакцинации, массово съехались к центрам вакцинации. Очереди образовались, поскольку люди ждали вакцины Pfizer. Все зарегистрировавшиеся будут привиты именно этой вакциной, сообщает телеканал ЛНК.
Senjorai Vilniuje užplūdo vakcinavimo centra.
Senjorai Vilniuje užplūdo vakcinavimo centra.
© LNK

Очередь около центра вакцинации в здании муниципалитета образовалась задолго до открытия центра. Некоторые пенсионеры пришли за несколько часов. Журналисты говорили с собравшимися. Некоторые женщины шутили, что первыми привьют тех, кто будет быстрее.

Все люди регистрировались заранее, но кажется, для собравшихся это не имеет значения - кто первый, тот и прав.

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"Я не знаю, что будет. Неужели до вечера придется стоять в живой очереди. Если людей вызывают по времени, то пусть так и делают, есть порядок, не может быть такой неразберихи", – сказала одна из женщин.

"Я давно жду, мне не сказали, на какое время назначили", – заметил мужчина.

"Нас пенсионеры удивили, по-хорошему. Тем, что не испугались системы, быстро зарегистрировались, мы этому рады. Конечно, они все пришли немного раньше, поэтому собралось немало людей", – сказала глава администрации Вильнюсского муниципалитета Лина Коризнене.

В других центрах вакцинации такого столпотворения не было.

Многих пожилых людей привезли родственники, они и зарегистрировали их в системе.

В Вильнюсе привили около половины всех пенсионеров.

Столичный муниципалитет предлагает пожилым людям услуги подвоза до дома, но пенсионеры этой услугой не пользуются.

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