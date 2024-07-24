В Вильнюсе ожидаются большие заторы, жителей просят пользоваться общественным транспортом

Фестиваль начнется 25 июля в 15 ч. Будут открыты главные ворота со стороны ул. М.-К.Чурлёнё. С 17 ч. откроются все ворота фестиваля.
На молодежной сцене концерт начнется с 16 ч. и продлится до 22 ч. На главной сцене - в 18 ч. начнется концерт классической музыки, а с 19.45 ч. – выступят дуэты популярных исполнителей.
С 22 ч. на сцене появится британская исполнительница Рита Ора.
На этот раз посетителям фестиваля разрешат приносить пустую тару для воды. Воду можно будет налить ис специальных фонтанов, оборудованных в парке.
Общественный транспорт
Жителей просят пользоваться общественным транспортом. Автобусы 24, 56, 123 будут дополнительно останавливаться на специальной остановке на ул. Гележинё Вилко. Спецстранспорт будет курсировать только ночью 23:15–02:30 ч.:
Из парка Вингис в сторону кольца Саванорю:
159R парк Вингис – ул. Калварию. – ул. Дидлаукё – Сантаришкес
164R парк Вингис – Центр – Антакальнис – Саулетекис
165R парк Вингис – Лаздинай – Каролинишкес – Пилайте
Из парка Вингис в сторону Центра:
160R парк Вингис – Науининкай – Салининкай
161R парк Вингис – Шешкине – проспект Лайсвес – Фабийонишкес
166R парк Вингис – ул. Кауно – Вокзал – Павильнис – Новая Вильня
167R парк Вингис – Фабийонишкес – ул. Атейтес
С остановки на ул. Гележинё Вилко в сторону Центра:
161R парк Вингис – Шешкине – проспект Лайсвес – Фабийонишкес
167R парк Вингис – Фабийонишкес – ул. Атейтес
С остановки Геросёс Вилтес в сторону Центра:
159R парк Вингис – ул. Калварию – ул. Дидлаукё – Сантаришкес
164R парк Вингис – Центр – Антакальнис – Саулетекис
Ночью дольше будут курсировать следующие маршруты:
С остановки Латвю в обоих направлениях:
7 троллейбус Вокзал – Жверинас – Юстинишкес – Пашилайчай (до 02:30 ч.)
С остановки на ул. Гележинё Вилко в обоих направлениях:
24 автобус (до 00:00 ч.)
56 автобус (до 00:00 ч.)
С остановки парк Вингис в обоих направлениях:
24 автобус (до 23:30-00:00 ч.)
С остановки Геросёс Вилтес в обоих направлениях:
12 троллейбус Нижние Панеряй – ул. Й.Басанавичюса – ул. Шейминишкю – Жирмунай (до 02:30 ч.)
29 автобус Вилкпеде – ул. Жемайтес – Лаздинай – Григишкес (до 00:00 ч.)
С остановки Гедрайчу в обоих направлениях:
36 автобус Жальгирё – ул. Калварию – Балсяй – Науянеряй – Пагубе (последний в сторону Пагубе уедет в 00:15 ч.)
После мероприятия на ул. Гедрайчу рекомендуется ехать на автобусе 159R.
Время движения и остановки можно найти на сайте www.judu.lt, www.stops.lt, m.Ticket, Trafi, Google Maps и др. платформах.
Дополнительный автобус
В день концерта с 17:00 до 23:30 и с 00:00 до 02:00 будет курсировать электрический автобус от въезда в парк Вингис на ул. Гележинё Вилкос до эстрады.
Стоянки для велосипедов
На фестиваль можно приехать на велосипеде. Не забывайте пристегивать своих “железных коней“. Около трех входов на территорию фестиваля будут временные стоянки для велосипедов.
Ограничения движения
Если вы все же поедете на своем автомобиле, рекомендуется оставить его на стоянке на ул. Пароду и идти в парк Вингис через Лаздинайский мост.
Чтобы объехать заторы, рекомендуется ехать по ул. Осло, Западной объездной дороге, проспекту Пилайтес и ул. Т.Нарбуто.
Из-за концерта 25 июля с 10:00 ч. до 02.00 ч. 26 июля вводят одностороннее движение на ул. Эйгулю и Электринес, с Эйгулю запрещен выезд на кольцо Саванорю.
С 16 ч. 25 июля до 02.00 ч. 26 июля вводится одностороннее движение на ул. Бирутес.
С 10 ч. 25 июля до 02.00 ч. 26 июля запрещено движение в сторону эстрады в парке Вингис со стороны ул. Гележинё Вилко.