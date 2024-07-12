В Вильнюсе отменен концерт Оливера Три

По данным портала, организаторы концерта 8 Days A Week решили отменить концерт Оливера Три, поскольку он намерен в сентябре принять участие в фестивале в Казахстане (спонсором фестиваля является российская компания Yandex).

„После длительных переговоров с командой исполнителя и попыток объяснить ответственность Yandex и финансирование войны России в Украине, команда Три все же решила участвовать в фестивале. Это решение идет вразрез с нашими ценностями и позицией Литвы“, – писали в социальной сети представители 8 Days A Week.