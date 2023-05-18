"Поэтому сегодня День вышиванки получает глубокий и новый смысл – это день нашей борьбы за свободу и национальную идентичность", – сказано в сообщении.

В украинском центре по этому случаю представлен проект "Украинско-литовская вышиванка", фотовыставка, выставка вышитых картин, выступят художественные коллективы.

После мероприятия на Кафедральной площади участники в вышиванках устроят шествие-флэшмоб.