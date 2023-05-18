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18 мая в Литве отмечают День вышиванки – международный праздник, целью которого является сохранение украинских народных традиций создания и ношения национальной рубашки (это отмечают в третий четверг мая). Посольство Украины в Литве отмечает, что в этом году этот день совпадает с Днем памяти памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, кроме того, 18-20 мая - ровно год с того дня, как украинские военные покинули "Азовсталь", пишет madeinvilnius.lt.
Ukrainiečių tautiniai drabužiai. Vyšivanka
Ukrainiečių tautiniai drabužiai. Vyšivanka
© Shutterstock

"Поэтому сегодня День вышиванки получает глубокий и новый смысл – это день нашей борьбы за свободу и национальную идентичность", – сказано в сообщении.

В украинском центре по этому случаю представлен проект "Украинско-литовская вышиванка", фотовыставка, выставка вышитых картин, выступят художественные коллективы.

После мероприятия на Кафедральной площади участники в вышиванках устроят шествие-флэшмоб.

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