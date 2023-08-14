В Вильнюсе открывают новую улицу, изменится порядок движения

"Пилайте – все еще один из самых быстро растущих районов Вильнюса, поэтому мы целенаправленно работаем над повышением удобства сообщения. Эта новая улица соединит две части микрорайона,уменьшит заторы в часы пик", – сказал мэр города Валдас Бенкунскас.

Под проспектом Пилайте проходит улица Смалинес длиной 830 м с двумя круговыми перекрестками: одним около ул. Видуно, другим – около у. Стапупену. Рядом проходят пешеходная дорожка длиной 1300 м и велодорожка 800 м. Стоимость проекта 5,3 млн. евро.

После появления ул. Смалинес с 21 августа упразднят поворот с проспекта Пилайтес налево в сторону ул. Папилену.

После появления двухуровнего перекрестка в южную часть Пилайте можно будет попасть, повернув направо и выехав на ул. Смалинес.