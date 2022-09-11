В Вильнюсе открывается выставка – "Литовские караимы глазами французского фотографа"

Выставка посвящена году караимов в Литве. На фотографиях - портреты караимов и важные элементы культуры – кулинарное наследие, традиции, архитектура, окружение.

"Моя цель фиксировать не мгновение или момент, а продолжительность. Поэтому на моих фотографиях сложно указать точную дату - они и о прошлом, и о настоящем, а в настоящем они связаны с прошлым", - сказал фотограф.

Эти слова Бейту подтверждает и выставка о караимах - фотографии 1995 года дышат сегодняшним днем, несмотря на то, что многих из запечатленных на них людей уже нет в живых...

Это первая выставка работ Бейту в Литве.

Бейту известен как фотограф людей разных культур, народов, людей. Он издал фотоальбомы о Марокко, Гаити, Кубе, Сенегале, Франции.

Бейту сказал, что в фотографии ему больше всего удовольствия доставляет то, что в них открываются культуры и люди. Его интересуют лица людей – через них открывается все человечество.

Организатор выставки – Литовская община караимов. Спонсоры и партнеры – муниципалитеты Вильнюса и Тракай.