В Вильнюсе открывается уникальная выставка "Машины Леонардо да Винчи"

В октябре в Музее энергетики и техники открывается передвижная международная выставка "Машины Леонардо да Винчи", на которой можно будет увидеть несколько десятков открытий, реконструированных по эскизам да Винчи, и репродукции известных творений этого автора, в числе которых "Мона Лиза", проданный за 450 млн. долларов США "Спаситель мира" и известная фреска "Тайная вечеря".