В Вильнюсе открывается необычный музей

"На фоне современного электромагнитного горизонта вы увидите сохранившиеся инструменты для тату самых примитивных племен на Земле, инструменты для модификации тела и артефакты древних времен", – сказано в пресс-релизе

Музей откроется 1 мая, в 15 ч. Хозяева музея обещают посетителям не только хорошее настроение, но также прохладительные напитки и музыкальное сопровождение. Кроме того, будет возможность поговорить с мастерами студии и получить ответы на актуальные вопросы.