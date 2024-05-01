2024.05.01 13:29

В Вильнюсе открывается необычный музей

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock nuotr.

В Литве появится первый Музей татуировок. Он откроется 1 мая в Вильнюсе, по адресу ул. Литерату, 4, пишет портал madeinvilnius.lt.

"На фоне современного электромагнитного горизонта вы увидите сохранившиеся инструменты для тату самых примитивных племен на Земле, инструменты для модификации тела и артефакты древних времен", – сказано в пресс-релизе

Музей откроется 1 мая, в 15 ч. Хозяева музея обещают посетителям не только хорошее настроение, но также прохладительные напитки и музыкальное сопровождение. Кроме того, будет возможность поговорить с мастерами студии и получить ответы на актуальные вопросы.

В мире существует немного музеев татуировок. В Европе есть всего несколько. Отныне их список пополнит Музей татуировок в Вильнюсе. Это первый в городе такой необычный музей с уникальной тематикой.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии