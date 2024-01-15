В Вильнюсе открывается Музей евреев и музей художника Хволеса

Значительную часть работ Хволеса (1913–2002) музею подарили сыновья художника Милий и Александр, которые живут в Париже.

Они передали в музей не только картины, но и личные вещи своего отца, его книги.

Милий сказал, что не уверен в том, что его покойный отец одобрил бы открытие музея своего имени в Вильнюсе, поскольку у него с этим городом были связаны неприятные воспоминания: здесь он потерял семью, первую жену, лишился почти всего, что у него было.

Милий сказал, что хочет, чтобы творчество отца экспонировалось: "Было бы печально, если бы работы такого мастера остались без зрителей".

Музей Хволеса находится на 4 этаже Музея евреев. Хволес - классик модернизма, который долгое время жил и работал во Франции.

В июне 1941 года Хволес находился в Минске, оттуда успел эвакуироваться в Россию, его беременная жена Марианна была схвачена нацистами по дороге из Вильнюса в Минск и погибла.