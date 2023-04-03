В Вильнюсе открывает двери Детско-юношеское реабилитационное отделение

Сообщается, что в данном Центре будет оказываться помощь детям в возрасте от 14 до 18 лет, испытывающим трудности вследствие злоупотребления психоактивными веществами. Здесь будут работать профессиональные социальные работники, врачи психиатры, психологи, наркологи.
В церемонии открытия примут участие директор РЦБЗ д-р Эмилис Субата, замдиректора д-р Аушра Ширвинскене, руководитель Вильнюсского филиала Гедрюс Ликатавичюс и заведующая Детско-юношеским реабилитационным отделением д-р Гедре Мисюнене. На мероприятие также приглашены представители Офиса президента ЛР, Сейма ЛР и Министерства здравоохранения ЛР.
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