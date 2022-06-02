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В этом году вильнюсцев и гостей столицы ждут приятные новости – открываются два новых пляжа. Сейчас спасатели компании Grindа работают уже на 12-ти пляжах города.
В Вильнюсе открыты два новых пляжа
© DELFI / Orestas Gurevičius

ЗАО Grinda сообщает, что пляж на реке Воке в Григишкес уже полюбили жители этого района. В этом году он был расширен, привезли новый песок, установили раздевалку и специальный пост для спасателей. Кроме того, обновили зону отдыха со столиками и мангалами.

Пляж в парке Вингис - единственный столичный пляж, куда можно приходить с собаками. В этом месте расширили песчаную зону, установили раздевалку, появится зона со столами и стационарными мангалами. Как и на других пляжах, здесь будет дежурить спасатель.

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Голубые флаги в этом году будут подняты на восьми литовских пляжах

Голубой флаг в этом году будет развеваться на пляже в Бальсяй. Пляжи озер Бальсяй, Бальжё и Гилужё приспособлены для отдыха людей-инвалидов.

ЗАО Grinda отмечает, что перед сезоном были взяты пробы воды на всех пляжах, результаты отвечают гигиеническим нормам.

На пляжах столицы до конца пляжного сезона (15 сентября) с 8 до 20 ч. будут работать 40 спасателей.

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