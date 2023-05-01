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В Вильнюсе в 16-й раз открыта выставка живых тропических бабочек.
Drugelių paroda
Drugelių paroda
© DELFI / Karolina Pansevič

На выставке можно увидеть больше 60 видов бабочек – из них больше 10 тропических. Бабочка Голубая Морфа радует глаз приходящих на выставку.

Первая такая выставка в Литве состоялась в 2014 году в парке Вингис. В 2020 году во время карантина организаторы выставки провели ряд бесплатных уроков о бабочках, их сейчас можно увидеть на youtub.

На этот раз выставка открыта на ул. Наугардуко, 5. Она будет действовать до 21 июня.

Работники выставки всем посетителям рассказывают о цикле развития бабочек, дают подержать кокон, объясняют, почему нельзя трогать крылья бабочек руками. Желающие могут покормить бабочку апельсином и сфотографироваться с понравившейся бабочкой.

Время работы выставки I-V 16:00-19:00, VI-VII 10:00-19:00 (регистрация по телефону +37066688883 или с помощью смс-сообщения). Билеты распространяют через Paysera Tickets. Стоимость билета от 4 евро.

Adresas: Naugarduko g. 5

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