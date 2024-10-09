В Вильнюсе открыта часовня Господа Иисуса

„Сегодня – хороший день для вильнюсцев и верующих, для гостей города. Восстановлена уничтоженная в советское время часовня Господа Иисуса – это значимое событие для храма Св. Петра и Павла“, – сказал настоятель прихода Войцех Горлицкий.
„Мы рады были участвовать в восстановлении исторической часовни, которая важна не только для общины Антакальниса, но и для Вильнюса. Восстановление часовни объединило разных людей, без которых этот проект не был бы осуществлен. Вместе с представителями церкви, архитекторами и реставраторами мы стремились к исторической точности. Эксперты много времени провели в архивах, тщательно все согласовывали с ответственными ведомствами“, – сказал Витас Януконис, глава благотворительной организации Janukonis Fondas, которая организовала и финансировала проект.
Деревянный крест воссоздали реставраторы Нериюс Каваляускас и Рута Глинските-Каваляускене. Скульпторы вырезали из дерева Распятие, а Деву Марию сделали из стукко (искусственного мрамора). Эта техника была характерной для эпохи барокко, в ней выполнены скульптуры в храме Св. Апостолов Петра и Павла.
Договор о восстановлении часовни был подписан между приходом и Janukonis Fondas в январе 2022 года. Разрешение на строительство было получено в начале 2024 г., работы начались весной, а 30 июня освящен фундамент.
Часовня Господа Иисуса около вильнюсского костела Св. Апостолов Петра и Павла была установлена в память о прежних деревянных храмах и кладбище. Первое упоминание о часовне относится к началу XVIII в. (до 1737 г.).