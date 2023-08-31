В Вильнюсе открыт первый магазин, где нуждающиеся бесплатно могут взять продукты

"Каждый человек хотел бы сам выбрать продукты, в которых он нуждается, как в обычном магазине, а не получить паек на складе, отстояв в очереди. Ведь и эти люди заслуживают уважения. (…) За продуктами приходят работающие люди с небольшим достатком, инвалиды, пенсионеры, одинокие мамы.И этот круг расширяется – сейчас в Вильнюсе и Вильнюсском районе - отсюда будут приезжать в этот магазин нуждающиеся, насчитывается почти 50 000 человек, получающих помощь. Все желающие получить помощь, должны обращаться в староство", – сказал глава "Продовольственного банка" Симонас Гурявичюс.
Он отметил, что списки нуждающихся будут составлять по рекомендациям муниципалитетов. Каждый человек сможет получить не больше 5 кг продуктов – хлеба, овощей, фруктов, мяса, молочных продуктов.
По словам Гурявичюса, магазин, открытый на проспекте Конституциёс – первое подобное место не только в Литве, но и во всей Европе.
Сообщается, что в магазине будут работать волонтеры, они будут вести учет, сортировать, раскладывать продукты на прилавках и полках, следить, какое количество каких продуктов в конкретный день можно будет выдать одному "покупателю", поскольку каждый день привозят для раздачи разные товары.
"Например, один день можно будет взять два Благодаря этому не будет действовать правило - кто первый пришел, тому больше досталось – каждый получит товары из разных категорий", – сказал Гурявичюс.
По данным "Продовольственного банка", это первый такой магазин, в этом году подобные магазины откроют также в Каунасе, Радвилишкисе, Мариямполе, Утене, Вилкавишкисе и Тельшяй.