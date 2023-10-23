В Вильнюсе открыт Миграционный информационный центр для иностранцев: основное внимание – украинцам

"По нашему опыту мы видим, что иностранцам в Литве не хватает одного информационного и сервисного пункта, где можно было бы четко ответить на возникающие вопросы. Это могут быть юридические вопросы или вопросы трудоустройства, а также куда обращаться за помощью и в какое учреждение", - рассказал Э. Бингялис.

"Потому что, когда часто обращаешься в те или иные учреждения, не обязательно получаешь ответ, тебя направляют куда-то еще. Идея этого центра – стать одним окошком", - добавил он.

По словам главы Вильнюсского офиса МОМ, за последние пять лет количество иностранцев в Литве выросло в 4 раза. В настоящее время в стране проживает больше всего украинцев. Именно поэтому в этом году целевой группой Миграционного информационного центра станут украинцы.