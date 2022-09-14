В Вильнюсе открыт еще один памятник Мицкевичу

Она появилась по инициативе Польского института в Вильнюсе и Вильнюсского музея.

Скульптуру создали на деньги Института им. А.Мицкевича в Варшаве, Вильнюсского музея и Польского института в Вильнюсе.

Согласно сообщению Польского института в Вильнюсе, эта скульптура в два раза меньше, чем памятник, созданный в 1922 году скульптором Збигневым Пронашкой. Архитектор новой скульптуры – Томас Валентинайтис, скульпторы – Веяс Алюкас и Матас Янушонис.

В 1923 году скульптор из Кракова Пронашка предложил установить в Вильнюсе на Ратушной площади созданный два года назад авангардный памятник высотой 12 м - фигура поэта без постамента должна была быть выполнена из бронзы или бетона. Это предложение отклонили как слишком современное и не подходящее для Ратушной площади.

Adomo Mickevičiaus paminklas K. Sirvydo skvere (Lenkijos instituto nuotr.)

Однако Военному комитету памятник пришелся по душе, в 1924 году временный макет памятника открыли на правом берегу Нерис (около нынешнего Дворца спорта), он был выполнен из досок.

"Некоторым горожанам памятник Пронашко казался ужасным, другие считали, что он отражает значимость поэта для своего времени. Макет стоял на набережной не один год – его демонтировали в 1939 году из-за плохого состояния", – сказано в сообщении.

"Эта скульптура не создавалась специально для конкретного места. Вильнюсский музей в прошлом году организовал выставку "Неосуществленные проекты XX века". Это был один из ее экспонатов. Скульптура была создана для этой выставки. Когда выставка закончилась, скульптуру увезли на какой-то склад около вокзала, там она и стояла. Мы подумали, жаль, что ее никто не видит, можно же поставить ее в городе – люди смогут вспомнить, больше узнать о ней, о Мицкевиче. Такая история, скульптура не будет стоять здесь вечно, только до Нового года. Потом ее увезут на другую выставку в Краков", – пояснила представитель Польского института в Вильнюсе Барбара Оршевская.

В 1984 году памятник Адаму Мицкевичю в Вильнюсе установили у костела Св. Анны. Автор памятника - скульптор Гедиминас Якубонис.