aA
21 апреля в Вильнюсе был открыт японский сад. Посещение сада бесплатное. В субботу его посетило большое количество жителей города.
В Вильнюсе открылся японский сад: фотогалерея
© ELTA / Orestas Gurevičius

Delfi приглашает взглянуть на фото из японского сада:

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В литовских магазинах предлагают открыть специальный отдел: на случай, если Путину что-нибудь стрельнет в голову

Литовским магазинам и торговым центрам стоит...

В Пермском крае снесли памятник репрессированным полякам и литовцам

В Кудымкарском районе Пермского края снесли памятник...

В день открытия японский сад в Вильнюсе посетили и вандалы

Японский сад в Вильнюсе открыт для посещения, но...

Налоговая инспекция: доходы декларировали 1,2 млн. жителей Литвы

За неделю до окончания декларирования доходов жителей...

Теплая и ясная погода в Литве не задержится, с середины недели ждут перемены

В понедельник днем ожидается переменная облачность. На...