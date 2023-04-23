В Вильнюсе открылся японский сад: фотогалерея

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21 апреля в Вильнюсе был открыт японский сад. Посещение сада бесплатное. В субботу его посетило большое количество жителей города.
Delfi приглашает взглянуть на фото из японского сада:
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