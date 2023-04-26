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В Лаздинайской ветеринарной больнице открылся первый банк крови для животных, в котором донорами могут быть не только собаки, но и кошки. Благодаря банку крови, в Вильнюсе смогут делать переливание крови животным.
Pirmasis kraujo donoras Persiladas
Pirmasis kraujo donoras Persiladas
© Įmonės archyvas

Первым донором банка крови Dr.VET стала собака по кличке Персиладас.

Хозяин пса Ярославас порадовался, что он со своим питомцем мог участвовать в такой благородной миссии.

"Члены моей семьи и сами жертвуют кровь, поэтому рады, что в этом может участвовать наш питомец. Я немного переживал, чувствовал беспокойство, но понимаю, что это благородная цель", – сказал Ярославас (у него две собаки - Персиладас и Грелка).

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Он не сомневается, что владельцы собак и кошек должны думать не только о своем питомце, но и о других животных, борющихся за жизнь.

"Не надо бояться, надо действовать. Процедура нестрашная, бояться нечего, надо оценить возможность оказания помощи другим", – сказал Ярославас.

По его словам, после участия в донорстве его собака чувствует себя хорошо.

Глава ЛВБ Кристина Раулинайте сказала, что переливание крови животным в Литве делают больше 30 лет, но банка крови до сих пор не было, поэтому не всех нуждающихся в помощи животных удается спасти.

"Каждый раз, когда требовалось делать переливание крови, приходилось долго искать донора, это отнимало немало времени", - рассказала она.

Каким критериям должны отвечать животные-доноры

1. Животное должно быть клинически здоровым;
2. Собака должна весить не меньше 25 кг, в случае с кошками этот критерий неважен;
3. Возраст животного 1–8 лет;
4. Животное должно быть привиты, ему должны регулярно давать лекарства от глистов, у него не должно быть блох;
5. Животному не делали переливания крови;
6. Животное должно быть нормального темперамента;
7. Оно должно спокойно лежать 5–10 минут.

Pirmasis kraujo banko donoras Persiladas ir jo sesė
Pirmasis kraujo banko donoras Persiladas ir jo sesė
© Įmonės archyvas

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