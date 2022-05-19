"Еще несколько лет назад этот деревянный дом, построенный в XIX веке был в очень плохом состоянии. Сегодня идея нашей ужупской общины воплотилась в реальность – деревянный дом возродился к новой жизни, стал белым лебедем, в нем обосновался Музей деревянного зодчества", – сообщил мэр города Ремигиюс Шимашюс.
С 18 мая музей открыт для посещений, в нем можно увидеть экспозицию, посвященную деревянной архитектуре Вильнюса.
Реконструкция здания была завершена в этом году. Во время реставрации сохранили аутентичные элементы здания и конструкции – окна со ставнями, двери, перегородки, полы на втором этаже, деревянную резьбу, различные элементы здания, розетку из папье-маше.
Реставрировала здание компания Ekstra statyba и проектировщики Vilniaus planas, команды специалистов по дереву Саулюса Сакаласа и Ромаса Валанчиса, исследователь полихромии Неринга Шаркаускайте-Шимкувене и команда реставраторов полихромии Витаутаса Дзиндзиляускаса.
Стоимость проекта - 1,2 млн. евро. Его финансировали на деньги Вильнюсского муниципалитета и фондов ЕС.
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