В Вильнюсе открылся крупнейший в стране ветеринарный лечебно-оздоровительный комплекс

Это первая в городе ветлечебница, в которой бригада ветеринаров несет физическое круглосуточное дежурство не только в рабочие, но и во все праздничные дни. Кроме того, в ближайшем будущем в лечебнице начнет работу первый в Вильнюсе банк крови животных – это позволит и в столице проводить жизненно важное переливание крови животным.
В комплексе также размещен реабилитационный центр для животных Rubis, в котором есть специальные бассейн и водная дорожка для четвероногих – здесь для тяжелобольных и травмированных животных проводятся гидротерапевтические и лечебные лазерные процедуры, после чего собаки снова начинают ходить и жить полноценной жизнью.
Животные в этой лечебнице получат не только необходимое лечение и оздоровление, но и весь спектр услуг по уходу: в комплексе действует гостиница для собак, дневной центр, в котором можно оставить питомца всего на несколько часов, спортзал для четвероногих, куда владельцы смогут приводить своих собак для физической разгрузки, предусмотрены услуги массажа животных, груминг-салон и т. д., также будут проводиться семинары по вопросам здоровья животных.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве начинается ценовая война между торговыми сетями, что подешевеет
Торговые сети в Литве стали сообщать о снижении цен на...
В Литве открыты несколько новых бассейнов, какие цены ждут посетителей
В прошлом году в разных городах Литвы открыли новые...
Инцидент в вильнюсской школе: найдены бутылки со взрывчатым веществом, эвакуированы дети
31 января поступило сообщение о том, что в школе им. Льва...
Госагентство данных: впервые за много лет в Литве увеличилась численность постоянных жителей
В 2022 году численность жителей в Литве увеличилась – в...