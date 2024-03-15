В Вильнюсе открылось современное полицейское отделение

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

15 марта в Вильнюсе открылось современное полицейское отделение.

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, полицейские заслуживают работы в качественных условиях.

"Я рада, что все больше наших полицейских работает в современных и комфортных условиях и могут максимум внимания уделять своей непосредственной работе. Пусть это здание станет знаком нашего прогресса и еще одним шагом в сторону современной полиции", – сказала министр.

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что один из приоритетов - обеспечение стражей порядка современными условиями труда.

"Только мотивированный сотрудник, работник полиции, который работает в достойных и комфортных условиях может наилучшим образом выполнять свои функции. Это современное здание, отвечающее самым высоким стандартам, хорошими условиями труда и инфраструктурой, будет поощрять полицейских к успешной работе и способствовать более качественному обслуживанию жителей", – сказал он.

Площадь нового полицейского отделения составляет почти 10 000 кв. м. Из них 5300 кв. м - административная часть и двухуровневая стоянка для машин площадью 4500 кв. м с четырьмя местами для зарядки электромобилей и 169 местами для парковки служебного транспорта.

В шестиэтажном здании оборудовано 560 современных рабочих мест, из них – 392 оснащены компьютерами.

В новом здании разместится 5-й комиссариат полиции Вильнюса, Управление криминальной полиции по расследованию экономических преступлений, Дорожная полиция, Управление и отделы Департамента полиции.

На строительство и приведение здания в порядок "Имущественный банк" перевел почти 15 млн. евро.

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