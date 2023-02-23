Во время Вильнюсской книжной ярмарки ежегодно проходит много различных мероприятий – не только встреч с писателями, но и презентации научных монографий, изданий, посвященных науке, истории, культуре страны. Просветительская миссия ярмарки – не менее важна, чем единство читателей и авторов.
Много внимания на книжной ярмарке уделят украинским писателям, украинской литературе.
Около 30 мероприятий для взрослых будут связаны с Украиной и около 20 – с Вильнюсом.
Организаторы ярмарки надеются, что в этом году ярмарку посетят 50 000 человек. Их ждут около 200 участников ярмарки и 500 мероприятий.
Организаторы ярмарки – Литовская ассоциация издателей, Институт литовской культуры и выставочный центр LITEXPO.
Ярмарка будет проходить с 23 по 26 февраля. На нее будут возить бесплатные автобусы:
Один маршрут - "ул. Озо–LITEXPO", а другой "Кафедральная площадь-LITEXPO" (этот автобус будет ходить каждые 20 минут).
На остановке LITEXPO в направлении Лаздинай и проспекта Саванорю будут останавливаться троллейбусы 13, 16, 18 маршрутов и 21, 54, 2G автобусы.
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