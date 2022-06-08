В пресс-релизе президентской службы сказано, что учреждение этого центра инициировано первыми леди Литвы и Украины, чтобы у украинцев в Литве было свое культурное, образовательное пространство, место получения необходимых для общины услуг. Центр был основан общими усилиями президентской службы, посольства Украины и университета.

"Это пространство очень важно для украинцев, приехавших в Литву из страны, где идет война, – я рада, что идея стала реальностью. Это первый в мире подобный центр, который не только сплотит украинскую общину, но и позаботиться об их потребностях. Я верю, что в нем себе место найдут и семьи, и представители сферы культуры и искусства, будут работать волонтеры, предоставляющие украинцам необходимые услуги", – сказала супруга президента Литвы Диана Науседене.

По ее словам, центр будет участвовать в активной академической деятельности, сплочении интеллектуалов, культурной дипломатии, будет представлять Украину, ее культуру и самобытность в Литве и в международном пространстве, а в будущем поможет Украине подготовиться к членству в Евросоюзе.

Глава центра - подписант Акта о независимости, бывший посол Литвы в Украине Альгирдас Кумжа.

"Украинцев в центре будут консультировать психологи, юристы, педагоги, там будут проходить открытые дискуссии, культурные мероприятия. Все это поможет украинцам адаптироваться в Литве и перенести сложности войны, испытанные на родине", – сказал он.

Во время открытия прозвучит и поздравление из уст супруги президента Украины Елены Зеленской. Символическую ленту на церемонии разрежут Диана Науседене, посол Украины в Литве Петр Бешта и ректор университета Юозас Аугутис.