В Вильнюсе откроется пристройка Дома польской культуры

В церемонии примет участие премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
После церемонии можно будет осмотреть новое здание, в котором разместится студия телеканала TVP Wilno, театральный зал и гостиница с рестораном.
Строительство на ул. Наугардуко началось в 2021 г.
В пресс-релизе YIT Lietuva сообщается, что в ходе реконструкции общая площадь Дома польской культуры увеличена с 6000 до более 10 000 кв. м.
После окончания строительства привели в порядок и окружение - сквер, тротуары на ул. Кауно и Наугардуко.
На территории здания оборудована стоянка на 86 автомобилей. Рядом со зданием появились два места зарядки электромобилей и места для парковки 30 велосипедов.
На первом этаже пристройки Дома польской культуры оборудовано кафе, на втором – гостиница, на третьем – театральный зал универсального назначения.
В верхней части здания оборудована современная киностудия площадью почти 600 кв. м.
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