В Вильнюсе от переохлаждения скончалась женщина

 
Гедре Балчуте
ru.DELFI.lt
Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skubios pagalbos skyrius
Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skubios pagalbos skyrius
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas
В Литве в начале января стоят холода. В Вильнюсе замерзла женщина.

Представитель Единого центра помощи Вилма Юозявичюте рассказала Delfi, что женщину нашли у ее дома. Она скончалась в автомобиле скорой помощи, около больницы.

"Нам сообщили, что в автомобиле скончалась женщина, которую пытались привести в чувство. Сообщается, что ее замерзшей нашли у ее дома", – сказала Юозявичюте.

Всего в Литве с 1 по 14 ч. 5 января поступило 13 сообщений о людях с симптомами переохлаждения.

Кроме того, поступали сообщения и о пьяных, которые падали на улицах. Прохожие боялись, что эти люди могут замерзнуть.

Поступило немало сообщений о примерзших ко льду лебедях. По словам собеседницы, лебеди часто часами лежат на льду, это не значит, что они примерзли к нему.

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