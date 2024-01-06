В Вильнюсе от переохлаждения скончалась женщина

Представитель Единого центра помощи Вилма Юозявичюте рассказала Delfi, что женщину нашли у ее дома. Она скончалась в автомобиле скорой помощи, около больницы.

"Нам сообщили, что в автомобиле скончалась женщина, которую пытались привести в чувство. Сообщается, что ее замерзшей нашли у ее дома", – сказала Юозявичюте.

Всего в Литве с 1 по 14 ч. 5 января поступило 13 сообщений о людях с симптомами переохлаждения.

Кроме того, поступали сообщения и о пьяных, которые падали на улицах. Прохожие боялись, что эти люди могут замерзнуть.