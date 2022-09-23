В Вильнюсе организуют акцию протеста против фестиваля фейерверков

Фестиваль пройдет в субботу вечером в парке Вингис.

Мероприятие критиковал общественный деятель Андрюс Тапинас. Он считает, что такие фестивали не должны проходить, а жителям не стоит их финансировать.

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"По официальным данным, в Вильнюсе проживает 20 000 беженцев. Может, не у всех фестиваль вызовет болезненные воспоминания, взывы и ракеты в небе, но даже если сотня людей вспомнит о войне, это уже серьезный повод для отказа от такого мероприятия. По крайней мере, можно не поддерживать его - не покупать билеты, не ходить туда", – сказал он.

В день мероприятия в парке Вингис состоится акция протеста - "Фейерверки? Спасибо, не надо". Цель акции – максимально снизить количество фейерверков. Организаторы акции напоминают, что фейерверки пугают диких и домашних животных, птиц, загрязняют окружающую среду.

"Услышав буханье, украинцы вспомнят о бомбежках в своей стране", - напоминают организаторы акции протеста.

Критиковала это мероприятие и муниципалитет и эксперт Института зеленой политики Ева Будрайте.

"Можно долго спорить о том, красиво это или нет. Но чего нельзя игнорировать ни одному муниципалитету – гарантии здорового и безопасного окружения для каждого жителя, – сказала она. – Более того. Литва, как и все страны ЕС, выбрала "зеленый путь", а это означает снижение загрязнения воздуха, земли и воды, защиту биологического разнообразия. Как с этим можно связать массовое использование фейерверков?"

Будрайте напомнила, что в ходе создания фейерверков используют разные химические вещества, во время фейерверков в воздухе повышается концентрация твердых частиц, которые потом попадают в землю и воду. Твердые частицы опасны для здоровья людей – вызывают заболевания органов дыхания, особенно у детей и людей старшего возраста, у жителей с хроническими заболеваниями.

Организатор "Вильнюсской феерии" Гитис Лагунавичюс не видит никаких проблем.

Узнав о протесте, он сказал, что его радует, что мы живем в стране, где можно протестовать.

"Недовольство выражает лишь часть общества, большая часть пожимает плечами и не понимает к чему все это, – сказал Лагунавичюс. – 13 лет все было хорошо, а тут вдруг мир перевернулся. Так не бывает. Это крик моды отдельной группы людей, которые хотят известности, стать заметными в сфере политики".

"Все люди устали от ужасов войны и похоронной музыки", – продолжил он.

По его словам, украинцев о фестивале информировали, а некоторые беженцы даже планируют участвовать в мероприятии.

"Мы общаемся с общинами украинцев, информируем о мероприятии, чтобы они знали, что происходит, – сказал собеседник. – Я знаю, что одна компания купила билеты 30 украинским семьям на наш фестиваль. Я лично знаком с семьей из Харькова и передал им 5 билетов".