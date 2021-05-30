"В настоящее время мы выясняем обстоятельства происшествия и ищем источник загрязнения", - пишет компания Grinda в социальной сети Facebook.
Считается, что под большой частью Вильнюса была проложена сеть ливневки, собирающая дождевую воду с крыш домов, улиц и тротуаров, хотя сама дождевая вода чистая, во время осадков она может смыть грязь на улице (пыльца, песок, глина и др.), попадающую по трубопроводам в открытые водоемы.
В настоящее время изучаются несколько различных версий этого нефтяного загрязнения.
Согласно аккаунту в социальной сети, в последние несколько дней из-за дождя могли выйти впитавшиеся в землю или парковку нефтепродукты. Однако, по словам Grinda, может показаться, что уровень загрязнения выше, чем в аналогичных случаях.
Поиск источника загрязнения продолжается.
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