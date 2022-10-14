Мэр Ремигиюс Шимашюс сказал, что мы находимся в начале продолжительного пути, а с 2030 г. половина авто в столице будут электромобили.

Сейчас электромобили составляют 1% от всего автопарка страны.

Мэр считает, что электромобили будут популярнее, если будет возможность быстро и удобно их заряжать (есть станции быстрой зарядки, есть медленной).

"Не всюду люди могут удобно зарядить батарею электромобиля. Станций особенно не хватает в районах, где много многоквартирных домов. Нужны и станции медленной зарядки. Водители отмечают, что такие станции благоприятнее для батареи. Важна и цена услуги", – отмечает Шимашюс.

До 2023 года есть два сценария. Если не будут выделены деньги ЕС, то в городе появится 2000 зарядных станций, если будет финансирование ЕС - около 4000.

Директор компании "Освещение Вильнюса" Андрюс Деймантас сказал, что на фонарных столбах сейчас устанавливают станции медленной зарядки, в будущем появятся и станции средней и быстрой зарядки.

Услуга не бесплатная. Сейчас, если автомобиль заряжать ночью, 1 кВт/ч стоит 35 центов, значит, за автомобиль, которому требуется 20 кВт/ч на 100 км, цена услуги будет 7 евро.

Днем стоимость услуги будет выше, но пока ее еще обсуждают.

"Мы предлагаем заряжать автомобили с 23 до 7 ч.", – сказал Деймантас.

Шимашюс сказал, что городским властям важно предоставить удобные услуги и жителям многоквартирных домов.

Мэр ждет от жителей предложений относительно мест, где лучше всего разместить такие станции.

Шимашюс считает, что самой большой глупостью было открывать бесплатные станции для зарядки электромобилей.

"Когда-то Министерство транспорта приняло такое решение, и оно отсекло возможность участвовать в установке таких станций частному капиталу", – сказал мэр.