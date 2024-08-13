В Вильнюсе около Калварийского рынка упразднены нелегальные прилавки

После предупреждения часть торговцев перебралась на рынок и торгует там с установленных прилавков. Те, кто не захотел менять место, просто больше не занимаются торговлей.
„Такая нелегальная торговля, как около Калварийского рынка, не украшает город, кроме того, это нечестно по отношению к торговцам, которые платят налоги и работают на рынке. Кроме того, такие стихийные места торговли мешают движению пешеходов, велосипедистов, – сказал мэр города Валдас Бенкунскас, – Мы хотим, чтобы люди продавали свои товары в специализированных местах“.
На рынке есть прилавки для людей, которые продают выращенные на своих приусадебных участках овощи, ягоды и т.д. За право на торговлю в таких местах достаточно заплатить символические 2 евро. В этом месте есть прилавки и навес, защищающий от дождя. Есть и отдельные места для торговцев антикварными вещами. Они платят за место 1,5 евро в день.
На рынке следят, чтобы торговцы не продавали молочные продукты, мясо, рыбу и другие портящиеся продукты.
За торговлю в неположенных местах грозят штрафы в размере 16-30 евро, за повторное нарушение до 80 евро.