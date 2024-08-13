В Вильнюсе около Калварийского рынка упразднены нелегальные прилавки

После предупреждения часть торговцев перебралась на рынок и торгует там с установленных прилавков. Те, кто не захотел менять место, просто больше не занимаются торговлей.

„Такая нелегальная торговля, как около Калварийского рынка, не украшает город, кроме того, это нечестно по отношению к торговцам, которые платят налоги и работают на рынке. Кроме того, такие стихийные места торговли мешают движению пешеходов, велосипедистов, – сказал мэр города Валдас Бенкунскас, – Мы хотим, чтобы люди продавали свои товары в специализированных местах“.