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В четверг вышла из строя информационная система, поэтому в Вильнюсе у центра Litexpo образовалась очередь приехавших на прививку от COVID-19.
В Вильнюсе около центра Litexpo стоят очереди приехавших на прививку
© DELFI / Domantas Pipas

Представитель мэра Вильнюса Каролис Вайткявичюс сказал, что система не работала около 30 минут, сейчас уже восстановлена. По его словам, из-за сбоев очереди были и в других центрах вакцинации.

"Временно не работала система, поэтому образовалась очередь. Систему восстановили, людей информировали, что придется немного подождать, но центр вакцинации уже работает в полную мощность, вскоре очереди не будет", – сказал он.

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По словам Вайткявичюса, мощности у этого центра большие, поэтому до вечера стоящих в живой очереди не останется.

Центр вакцинации в Litexpo открылся в понедельник, 26 апреля. В нем в день планируют прививать по 15 000 человек. На этой неделе Вильнюс получил 45 000 доз вакцины Pfizer, из них 20 000 ранее предназначались для других муниципалитетов.

Всю вакцину планируют использовать до воскресенья.

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