В Вильнюсе ограничено движение транспорта, закрыт Старый город

По случаю саммита и бизнес-форума "Инициативы трех морей" в Вильнюс прибудет 10 делегаций глав зарубежных стран. Цель инициативы – побуждение развития региона и конвергенция. Особое внимание будет уделяться безопасности региона.

11 апреля в 12–14.30 ч. будет ограничено движение транспорта, включая общественный на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Б.Радвилайтес.

11 апреля в 12–22 ч. будет запрещено движение транспорта, за исключением общественного, на ул. Арсенало и Т.Косцюшкос, на аллее Триспальвес.

До 13 ч. 12 апреля будет запрещена стоянка автомобилей на ул. Упес и на некоторых улицах Старого города. Эти ограничения не коснутся стоянки у торгового центра ЦУМ (CUP). Движение на ул. Упес также не будет ограничено.