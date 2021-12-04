В субботу на 19-й ярмарке свои товары представили представители 23 стран, а гости могли выбирать уникальную продукцию на 30 стендах.
В конце ярмарки состоялась церемония зажжения огней на елке.
Правда, в этом году церемония прошла иначе. До пандемии она была иной. Обычно огни на этой елке и на главной елке страны зажигали в тот же день,a только на пару часов раньше. На этот раз, как и в прошлом году, огни на главной елке зажгли раньше, а о времени зажжения огней на елке на Ратушной площади даже не сообщали.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Представители пищевой промышленности прогнозируют подорожание продуктов питания в Литве (205)
По данным Департамента статистики за октябрь, за год...
Новости о новом штамме жителей не пугают - популярные направления на праздники уже раскуплены (73)
Жители Литвы охотно покупают туры на праздничный...
Побывавший у границы журналист: увиденное вызывает печальные эмоции (50)
Ситуация на границе по-прежнему вызывает печальные...
Каунасцы потрясены ночным происшествием на Ратушной площади (35)
В субботу утром каунасцы, потрясенные ночным...
Министр образования о масках в начальной школе: хуже было бы, если бы дети учились удаленно (31)
Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита...