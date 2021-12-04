aA
Праздничное настроение пришло и на Ратушную площадь в Вильнюсе. Традиционная благотворительная ярмарка, которая проходила здесь с самого утра, завершилась зажжением огней на елке. Эта елка будет радовать глаз до 9 января.
Įžiebta Vilniaus Rotušės eglutė
Įžiebta Vilniaus Rotušės eglutė
© Brigita Ragickaitė

В субботу на 19-й ярмарке свои товары представили представители 23 стран, а гости могли выбирать уникальную продукцию на 30 стендах.

В конце ярмарки состоялась церемония зажжения огней на елке.

Įžiebta Vilniaus Rotušės eglutė
Įžiebta Vilniaus Rotušės eglutė
© Brigita Ragickaitė

Правда, в этом году церемония прошла иначе. До пандемии она была иной. Обычно огни на этой елке и на главной елке страны зажигали в тот же день,a только на пару часов раньше. На этот раз, как и в прошлом году, огни на главной елке зажгли раньше, а о времени зажжения огней на елке на Ратушной площади даже не сообщали.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Представители пищевой промышленности прогнозируют подорожание продуктов питания в Литве (205)

По данным Департамента статистики за октябрь, за год...

Новости о новом штамме жителей не пугают - популярные направления на праздники уже раскуплены (73)

Жители Литвы охотно покупают туры на праздничный...

Побывавший у границы журналист: увиденное вызывает печальные эмоции (50)

Ситуация на границе по-прежнему вызывает печальные...

Gaisro nuniokota Kauno Kalėdų eglė Gaisro nuniokota Kauno Kalėdų eglė

Каунасцы потрясены ночным происшествием на Ратушной площади (35)

В субботу утром каунасцы, потрясенные ночным...

Министр образования о масках в начальной школе: хуже было бы, если бы дети учились удаленно (31)

Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита...