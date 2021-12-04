В субботу на 19-й ярмарке свои товары представили представители 23 стран, а гости могли выбирать уникальную продукцию на 30 стендах.

В конце ярмарки состоялась церемония зажжения огней на елке.

Įžiebta Vilniaus Rotušės eglutė © Brigita Ragickaitė

Правда, в этом году церемония прошла иначе. До пандемии она была иной. Обычно огни на этой елке и на главной елке страны зажигали в тот же день,a только на пару часов раньше. На этот раз, как и в прошлом году, огни на главной елке зажгли раньше, а о времени зажжения огней на елке на Ратушной площади даже не сообщали.