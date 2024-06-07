В Вильнюсе официально открывается новый стадион: первый такой в городе

В ходе реконструкции были полностью обновлены трибуны стадиона, оборудовано освещение, беговые дорожки, тренажеры, искусственное покрытие.
„В пятницу, 7 июня, в 10 ч. приглашаем всех желающих на торжественную церемонию открытия стадиона. Товарищеский матч проведет сборная Литовской полиции и ФК Prelegentai. После матча всех угостим вкусной кашей. БУдем ждать вас на стадионе в Вильнюсе, ул. Т.Косцюшкос, 7“, – сказано в сообщении полиции.
Как и до сих пор, стадионом смогут пользоваться все желающие.
Литовская полиция информирует, что приехать на стадион можно только на общественном транспорте, можно также прийти пешком.
Стадион Нагорного парка появился в 1925 году. На его открытии присутствовал сам Юзеф Пилсудский. Он сам сыграл на нем во время первого матча.
Ранее стадион назывался „Динамо“, потом его называли стадионом МВД. Сейчас стадион принадлежит Департаменту полиции.
Реконструкция стадиона была начата в 2020 г.