В Вильнюсе обнаружено советское бомбоубежище: найдены интересные вещи

Гендиректор Имущественного банка Миндаугас Синкявичюс сказал LNK, что это бомбоубежище было предназначено для работников института.
"Сейчас объявлен конкурс, мы готовим разные материалы, которые, возможно, нужны архитекторам, чтобы они планировали, что делать в бывших бомбоубежищах или в новых, какими они могли бы быть. У нас есть советское бомбоубежище с вещами и надписями", – рассказал он.
Это бомбоубежище находится на глубине 5 м.
"Сейчас, наверное, проектировщики министерского городка запланировали современные бомбоубежища или укрытия, отвечающие нынешним требованиям", – предположил Синкявичюс.
Предполагается, что найденное бомбоубежище было рассчитано на 30 человек. Скорее всего, для руководства института, а не для всех работников.
В бомбоубежище сначала попадаешь на склады, где размещались продукты питания.
"Надо понимать, что такие бомбоубежища строили в основном на случай атомной войны. Сейчас бомбоубежища так не используют, чтобы там люди жили год или еще сколько-то времени. Здесь держали продукты, чтобы люди могли переждать какое-то время в безопасном месте. Сейчас бомбоубежища делают на короткое время", – сказал Синкявичюс.
За первыми складами идет еще одно помещение - в нем держали одежду и обувь, противогазы, на стенах - плакаты с инструкциями.
"Здесь показано, как использовать одежду, противогазы, как одеваться в конкретных случаях", – заметил Синкявичюс.
Под землей - целый класс.
"В нем работников готовили к определенным инцидентам, во время атомных взрывов: как реанимировать людей, как умываться и т.д. В классе ничего не меняли: те же парты, надписи на русском языке", – рассказал Синкявичюс.
Правда, трудно сказать, было ли это бомбоубежище когда-либо использовано.
В 2028 г. на этом месте появится министерский городок, но, по словам Синкявичюса, министры в этом бомбоубежище прятаться не будут.
"Мы попросим участников архитектурного конкурса оценить, как можно использовать это бомбоубежище. Может, для предоставления услуг, может в качестве музея или что-то еще, но, мы думаем, что бомбоубежище, если в нем есть необходимость, должно быть запланировано под новыми зданиями", – сказал Синкявичюс.
По его словам, это место можно использовать как склад, для архива и др. Его сносить не будут.