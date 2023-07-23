В Вильнюсе обнаружено советское бомбоубежище: найдены интересные вещи

"Надо понимать, что такие бомбоубежища строили в основном на случай атомной войны. Сейчас бомбоубежища так не используют, чтобы там люди жили год или еще сколько-то времени. Здесь держали продукты, чтобы люди могли переждать какое-то время в безопасном месте. Сейчас бомбоубежища делают на короткое время", – сказал Синкявичюс.

В бомбоубежище сначала попадаешь на склады, где размещались продукты питания.

Предполагается, что найденное бомбоубежище было рассчитано на 30 человек. Скорее всего, для руководства института, а не для всех работников.

"Сейчас объявлен конкурс, мы готовим разные материалы, которые, возможно, нужны архитекторам, чтобы они планировали, что делать в бывших бомбоубежищах или в новых, какими они могли бы быть. У нас есть советское бомбоубежище с вещами и надписями", – рассказал он.

Гендиректор Имущественного банка Миндаугас Синкявичюс сказал LNK, что это бомбоубежище было предназначено для работников института.

За первыми складами идет еще одно помещение - в нем держали одежду и обувь, противогазы, на стенах - плакаты с инструкциями.

"Здесь показано, как использовать одежду, противогазы, как одеваться в конкретных случаях", – заметил Синкявичюс.

Под землей - целый класс.

"В нем работников готовили к определенным инцидентам, во время атомных взрывов: как реанимировать людей, как умываться и т.д. В классе ничего не меняли: те же парты, надписи на русском языке", – рассказал Синкявичюс.

Правда, трудно сказать, было ли это бомбоубежище когда-либо использовано.

В 2028 г. на этом месте появится министерский городок, но, по словам Синкявичюса, министры в этом бомбоубежище прятаться не будут.

"Мы попросим участников архитектурного конкурса оценить, как можно использовать это бомбоубежище. Может, для предоставления услуг, может в качестве музея или что-то еще, но, мы думаем, что бомбоубежище, если в нем есть необходимость, должно быть запланировано под новыми зданиями", – сказал Синкявичюс.