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В столицы Литвы с субботы будет действовать центр вакцинации - не придется даже выходить из автомобиля, сообщает Вильнюсский муниципалитет.
В Вильнюсе - новый пункт вакцинации: не надо даже выходить из автомобиля
© DELFI / Josvydas Elinskas

Этот центр вакцинации будет действовать на ул. В.Герулайчё, 1, с 15 до 20 ч. в рабочие дни и с 9 до 14 ч. по выходным дням.

"Не выходя из автомобиля легче всего прививаться пожилым людям и людям с проблемами опорно-двигательного аппарата. Этот пункт будет актуален и для тех, кому надоест каждую неделю тестироваться на ковид и стоять для этого в очередях", – сообщает муниципалитет.

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По его данным, ежедневно в таком пункте могут прививать по 100–150 жителей. В первую неделю будут прививать вакцинами Moderna и AstraZeneca.

В этом пункте привиться можно без регистрации, достаточно принести с собой документ, удостоверяющий личность.

Прививаться здесь могут и те, кто придет пешком.

Как обычно, после прививки 15 минут надо посидеть на специальной стоянке в машине или в специальной зоне отдыха под присмотром специалистов.

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