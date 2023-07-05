В Вильнюсе – новое спортивное пространство

Заброшенные теннисные корты возле второго столичного пляжа в Валакампяй превратились в современную площадку для спорта и отдыха под названием "Vaidilutė". По инициативе Вильнюсского городского самоуправления было отремонтировано пространство для отдыха, которое уже ждет любителей пляжного волейбола, тенниса и падел-тенниса на открытом воздухе. Также на новой площадке можно найти и оборудование для занятий уличной гимнастикой. Кроме того, это место прекрасно послужит для деятельности учеников спортивной школы "Tauras", говорится в сообщении Вильнюсского городского самоуправления.
"В течение многих лет в этом месте были закрытые теннисные корты, заросшая волейбольная площадка и большой корт с твердым покрытием. Мы увидели в этом месте потенциал для привлечения любителей активного отдыха и спортсменов. Поэтому было решено перепроектировать это пространство и превратить его в современную спортивную площадку доступную для всех членов общества. Самое главное, что жители Вильнюса и гости города смогут пользоваться спортивной площадкой без предварительной регистрации и совершенно бесплатно", – говорит мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
В новом спортивном пространстве есть две площадки для пляжного волейбола, огороженный открытый теннисный корт и две площадки для игры в падел, а также оборудован тренажерный комплекс под открытым небом. При оснащении тренажерного пространства особое внимание уделялось качеству и долговечности тренажеров и их широкому выбору.
Как говорится в сообщении, на обновление площадки Вильнюсское самоуправление из городского бюджета выделило почти 200 тысяч евро.
Модернизация всего спортивного пространства началась в апреле этого года, поэтому все работы – от появления бульдозера на участке до открытия – были выполнены всего за три месяца. За обслуживание нового спортивного объекта в дальнейшем будет ответственно муниципальное учреждение "Active Vilnius". Вильнюсцы и гости столицы смогут пользоваться всеми предоставленными возможностями нового спортивного пространства без предварительной регистрации и совершенно бесплатно.
В настоящее время реконструируется 21 спортивная площадка возле разных вильнюсских школ, 11 спортплощадок возле детских садов, также уже начались работы по установке бетонного скейтпарка в Фабийонишкес. К тому же в этом месяце стартуют и работы по установке парка "PumpTrack" в Виршулишкес и установка деревянных скейтпарков в Траку Воке и Шяшкине.