В Вильнюсе – новое спортивное пространство

В новом спортивном пространстве есть две площадки для пляжного волейбола, огороженный открытый теннисный корт и две площадки для игры в падел, а также оборудован тренажерный комплекс под открытым небом. При оснащении тренажерного пространства особое внимание уделялось качеству и долговечности тренажеров и их широкому выбору. Как говорится в сообщении, на обновление площадки Вильнюсское самоуправление из городского бюджета выделило почти 200 тысяч евро.

Модернизация всего спортивного пространства началась в апреле этого года, поэтому все работы – от появления бульдозера на участке до открытия – были выполнены всего за три месяца. За обслуживание нового спортивного объекта в дальнейшем будет ответственно муниципальное учреждение "Active Vilnius". Вильнюсцы и гости столицы смогут пользоваться всеми предоставленными возможностями нового спортивного пространства без предварительной регистрации и совершенно бесплатно.

В настоящее время реконструируется 21 спортивная площадка возле разных вильнюсских школ, 11 спортплощадок возле детских садов, также уже начались работы по установке бетонного скейтпарка в Фабийонишкес. К тому же в этом месяце стартуют и работы по установке парка "PumpTrack" в Виршулишкес и установка деревянных скейтпарков в Траку Воке и Шяшкине.