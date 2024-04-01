В Вильнюсе новое общественное пространство: можно будет разбить сад

Новое общественное пространство площадью 1,2 га будет приведено в порядок и открыто для горожан в Науйининкай возле улиц Тукстантмечю, Дарюса и Гиренаса. В нем спроектированы променад, смотровые дорожки, детские и спортивные площадки, территория для общественных садов. Разрешение на строительство по этому проекту уже выдано, в ближайшее время будет объявлен тендер. Завершить работы благоустройству планируется к середине 2026 года, сообщает портал madeinvilnius.