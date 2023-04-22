В Вильнюсе ночью во время аварии на теплотрассе горячей водой залило целую улицу

По предварительным данным, в 1 ч. ночи сообщили об аварии на теплотрассе. Улица Атейтес была в клубах пара от затопившей ее горячей воды.

По данным полиции, опасный участок дороги был закрыт, движение регулировали полицейские.

Место, где лопнула труба, огорожено.