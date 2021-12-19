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Минувшей ночью неизвестные сделали из кругового перекрестка обычный. Об этом в фейсбуке сообщили в группе жителей Науяместиса. Читательница Люда разместила фотографию перекрестка улиц Наугардуко и Витянё.
Sankryža Naujamiestyje
Sankryža Naujamiestyje
© Liudos Milos nuotr. / Facebook

"Одним словом, у кого-то сдали нервы, и ночью круговой перекресток немного подкорректировали. Видимо, не получалось вписаться в поворот – так не поленился поработать и перетащил оставленный муниципалитетом мусор в сторону, чтобы он не мешал людям.

Кстати, когда я проезжал там неделю назад, зеленые зоны уже были разъезжены. В этом месте раньше не было заторов, а сейчас они стоят почти весь день.

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К сожалению, фотографии плохо передают эту картину – пока не увидишь живьем, трудно понять, что там нелегко проехать даже на легковом автомобиле.

Этот сложный для проезда круговой перекресток был создан путем искусственного сужения двух четырехплосных улиц (Наугардуко и Витянё) перекресток превратился в слияние двух узких однополосных улиц, там и без кругового перекрестка проехать стало непросто. После появления кольца любое длинное транспортное средство может проехать разве что прямо", – писал в фейсбуке Ричардас Савукинас.

Сейчас в Науяместисе муниципалитет занят реконструкцией улиц. Это кольцо появилось также на месте суженных улиц.

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