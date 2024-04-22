В Вильнюсе несколько десятков человек выступили в поддержку осужденного за торговлю продуктами из конопли

Собравшиеся принесли плакаты с надписями: "Давайте сажать деревья, а не молодежь", "Оставьте людей в покое", "Измельчай соцветия, а не челюсти", Legalize CBD, "Свободу Мартинасу". Участники мероприятия пили чай из конопли. В акции принял участие и общественный деятель Олег Шураев.
"Мы собрались, чтобы сказать - мы не согласны с решениями, касающимися молодого человека, который открыл в Каунасе магазин конопли. Его за продажу промышленной конопли, в которой содержание дельта-9-тетрагидроканнабинола (ТГК) было ненамного превышено, оказался за решеткой на 2 года и 2 месяца", – сказал один из организаторов акции Нериюс Виткаускас.
"Мы с этим не согласны, мы пришли выразить наш протест, решение должны изменить", – прибавил он. Однако он признал, что не надеется на смягчение законов в Литве в ближайшее время.
"Мы работаем над декриминализацией, но с нынешним большинством сложно собрать необходимое количество подписей. Пока этот вопрос тормозят, мы намерены бороться всеми возможными способами, чтобы по крайней мере не было таких нелепых ситуаций, как эта", – сказал Виткаускас.
Напомним, что два года назад Симанинас открыл в Каунасе, на ул. М.-К Чурлёниса, открыл магазинчик, в котором продавал легальные товары с CBD, т.е. коноплей, в которой почти нет дельта-9-тетрагидроканнабинола (ТГК). Однако когда пришла полиция и взяла часть продукции и выяснила, что в некоторых из них содержание ТГК превышало допустимую норму. Установили содержание от 0,26 до 0,53%, а в Литве можно продавать товары в которых ТГК не превышает 0,2%. Симанинас в суде сказал, что не знал об этом и предъявил сертификаты лабораторий, подтверждающие, что содержание ТГК в них не превышает 0,2%.
Однако суд приговорил Симанинаса к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы. Это решение суда вызвало возмущение в обществе. Многие считали, что предпринимателя наказали слишком сурово.
24 апреля суд рассмотрит апелляцию Мартинаса Симанинаса.