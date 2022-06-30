По принятому в прошлом году решению, муниципалитет не облагает налогами землю, которая попадает на участки, которые в соответствии с документами предусмотрены для интенсивного использования, озеленения и инфраструктуры.
Единственное требование к владельцам таких участков - присматривать за землей и не мешать движению пешеходов.
Однако этот порядок мог привести к юридическим недоразумениям - имущество хозяина, который не присматривает за участком, могло быть включено в список неиспользуемых участков. Такая земля облагается максимальным 4% налогом.
После того как горсовет одобрил предложенные изменения, 4% тариф будут платить и владельцы неухоженных участков.
Это позволит избежать неоднозначной трактовки, когда владельцу за неухоженную землю придется платить за участок, но по другому закону его освобождают от уплаты налога. Пока таких ситуаций не было, но муниципалитет хочет внести ясность в вопрос и избежать возможных недоразумений.
В прошлом году 4% тарифом облагали 79 участков, 11 из списка вычеркнули, поскольку их владельцы после предупреждения устранили проблему.
В 2021 г. льготные налоги платили владельцы 20 участков земли в Вильнюсе.
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