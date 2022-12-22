Вильнюсский муниципалитет предупреждает владельцев земли и ее арендаторов - без разрешения нельзя рубить деревья даже на своей земле. За нанесенный ущерб грозят огромные штрафы.
"Это невероятной наглости преступление. Думали, что никто не заметит, поэтому работали в выходные. Дерево сразу же увезли, даже пень измельчили", – сказал представитель муниципалитета Альгимантас Урбонас.
Установлен ущерб на сумму 62 700 евро, его придется заплатить арендатору земли. Ущерб подсчитывают с учетом установленной методики - он зависит от возраста дерева, места, где оно росло, вида дерева и др.
Вильнюсский муниципалитет благодарит неравнодушных жителей, которые оперативно сообщили о преступлении и напомнили, что охраняемые деревья в городе включены в реестр. Если дерево спилили без разрешения, факт нарушения доказать несложно.
Владельцы или арендаторы земли обязаны присматривать за деревьями, заботиться о них. Нельзя пилить деревья диаметром 20 см без разрешения муниципалитета, а о спиливании деревьев меньшего размера надо информировать по адресу savivaldybe@vilnius.lt.
За спиленное дерево требуется посадить другие, общий диаметр стволов которых будет не меньше диаметра спиленного дерева.
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