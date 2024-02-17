В Вильнюсе не состоялся несанкционированный митинг против НАТО

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что у посольства ничего не произошло.

"Собрались только журналисты", – сказал он.

Главный советник Национального центра по управлению кризисами Дарюс Бута

заметил, что литовское общество устойчиво к попыткам вызвать напряжение.

"Общество в нашей стране устойчиво к возможным провокациям, явная поддержка нашего членства в НАТО и союзников, работа служб – все это обусловило неудачу маргинальных деятелей и влияния извне", – сказал он.

Бута призвал жителей быть бдительными, проверять информацию, особенно в социальных сетях, оценивать источники информации.

"Важно также сказать, что устойчивость жителей Литвы к дезинформации очень высокая - около 70% респондентов указали, что они способны распознать дезинформацию, значит, наше гражданское общество зрелое и не подвержено вражеским атакам", – прибавил собеседник.

В социальной сети Facebook распространяли призыв прийти 17 февраля на митинг против НАТО и размещения в Литве немецкой бригады.