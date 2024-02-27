В Вильнюсе назначена дата Фестиваля холодного борща

Pink Soup Fest 2024 в этом году пройдет в первый день лета - 1 июня. Так Go Vilnius откроет в столице летний сезон 2024 г.

В этот день вильнюсцев и гостей города ждет целый ряд бесплатных мероприятий и развлечений. Полная программа фестиваля появится в ближайшее время.

Холодный борщ – это самый популярный летний холодный суп в Литве. Его готовят из свеклы, кефира, огурцов и редиски.

Во второй раз партнеры фестиваля (кафе и рестораны) предложат в своем ассортименте разные версии холодного борща. В прошлом году в Вильнюсе можно было выпить кофе со вкусом холодного борща, съесть десерт или мороженое из свеклы, посетить тематические экскурсии, выставки, мастер-классы.