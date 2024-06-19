В Вильнюсе настоящей бури пока не было, синоптики уточняют прогноз

„Процесс еще идет, поскольку подходит атмосферный фронт. Он уйдет в ближайшие час-два, станет спокойнее, а с 12-13 ч., начиная с Мариямпольского, Каунасского, Паневежского округа, будут формироваться новые грозовые облака“, – сказала синоптик Литовской гидрометеорологической службы Симона Далинкявичюте.

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По словам синоптика, с полудня эти облака пойдут на восток, например, с 15-16 ч. буря разразится в Вильнюсе.

„Будет гроза. В Вильнюсе ожидается сильный дождь. Возможен сильный ветер, скоростью до 25 м/с – в Вильнюсе, местами 26-27 м/с. Прогнозируют град. Каким будет град, трудно сказать, но примерно 2-4 см“, – сказала Далинкявичюте.