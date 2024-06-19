2024.06.19 11:57

В Вильнюсе настоящей бури пока не было, синоптики уточняют прогноз

 
Даля Пликуне
ru.DELFI.lt
Audra Vilniuje
Audra Vilniuje
ФОТО: Soc. tinklų nuotr.

Черные тучи, небольшой дождь и гроза, которую мы наблюдали в первой половине дня в Вильнюсе, это не та буря, которую прогнозируют. Настоящая буря разразится после обеда.

„Процесс еще идет, поскольку подходит атмосферный фронт. Он уйдет в ближайшие час-два, станет спокойнее, а с 12-13 ч., начиная с Мариямпольского, Каунасского, Паневежского округа, будут формироваться новые грозовые облака“, – сказала синоптик Литовской гидрометеорологической службы Симона Далинкявичюте.

По словам синоптика, с полудня эти облака пойдут на восток, например, с 15-16 ч. буря разразится в Вильнюсе.

„Будет гроза. В Вильнюсе ожидается сильный дождь. Возможен сильный ветер, скоростью до 25 м/с – в Вильнюсе, местами 26-27 м/с. Прогнозируют град. Каким будет град, трудно сказать, но примерно 2-4 см“, – сказала Далинкявичюте.

Гидрометеорологическая служба сообщает, что самая сильная буря ожидается в столице, в Утене и Алитусе. В этих регионах размер градин будет 6–8 см.

„Самая сильная буря ожидается в Утенском, Вильнюсском и Алитусском округе, будет сильный град, скорость ветра 22–27 м/с“, – указала служба.

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