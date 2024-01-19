В Вильнюсе награждены социально ответственные предприятия страны

Как сообщает Министерство социальной защиты и труда, всего было вручено 17 наград – малым, средним и крупным предприятиям.
Лауреатом премии и победителем в номинации "Социально ответственное предприятие 2023 года" стало АО Ignitis grupė.
Компания была награждена за свою социальную ответственность в обеспечении благополучия сотрудников, сотрудничестве с местными сообществами и экологически безопасных решениях.
На торжественном мероприятии были объявлены самые ответственные литовские компании в пяти номинациях.
В номинации "Работодатели года" среди средних предприятий победило ЗАО Putokšnis, среди крупных – АО Ignitis Grupė.
В номинации "Самое общественническое предприятие года" среди средних предприятий победило ЗАО Toksika, среди крупных – ЗАО Lidl Lietuva.
По мнению читателей новостного портала 15min, "самым социально-ориентированным предприятием года" в категории малых предприятий было выбрано ЗАО Draugas draugui, среди средних предприятий – ЗАО Coherent Solutions, а среди крупных – ЗАО SBA Grupė.
"Самым экологически дружественным предприятием" среди средних предприятий стало предприятие Toksika. Награду в категории крупных предприятий получила компания Ignitis Grupė.
"Я рада, что с каждым годом этот конкурс привлекает все больше интереса со стороны компаний (...). Надеюсь, что благодаря этому растет не только лидерство социально ответственного бизнеса, но и доверие к нашей стране. Социально ответственный бизнес – это огромная сила нашего государства", – сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.
Всего в 2023 году 40 литовских компаний подали 70 заявок.